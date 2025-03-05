Мужчина тем не менее оставил розу в качестве извинений.

В Омске произошел нетривиальный инцидент. В телеграм-канале Mash Siberia появилась история похода омича в цветочный магазин. Приобретя шикарный букет алых роз, горожанин попытался уехать.

Но две сотрудницы точки, разгружавшие машину, заблокировали путь его черному внедорожнику. Горожанин сильно разнервничался и в знак протеста сначала пытался забрать коробки с цветами, затем схватил биту и несколько раз ударил по лобовому стеклу автомобиля.

После того как его гнев немного утих, омич усовестился своего поступка. На глазах перепуганных женщин агрессивный омич оставил на месте удара розу. И был таков.