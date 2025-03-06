Омск-Информ
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·Общество

В регионе ожидаются метели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет облачная погода. Температура днем составит -1...-6 градусов. Синоптики обещают небольшой и умеренный снег и ветер 7-15 м/с, отчего местами в регионе ожидаются метель и снежные заносы на дорогах. По данным Gismeteo, в Омске в четверг будет -3...-11 градусом. Также возможны осадки и ветер до 12 м/с. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

·Общество

В регионе ожидаются метели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет облачная погода. Температура днем составит -1...-6 градусов. Синоптики обещают небольшой и умеренный снег и ветер 7-15 м/с, отчего местами в регионе ожидаются метель и снежные заносы на дорогах. По данным Gismeteo, в Омске в четверг будет -3...-11 градусом. Также возможны осадки и ветер до 12 м/с. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.