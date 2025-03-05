Омск-Информ
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Одна появится на Конева, другая – на Харьковской.
Директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин издал два приказа о создании в Омске парковок общего пользования. Обе планируется сделать бесплатными.
Первая парковка появится на улице Харьковской в Октябрьском округе. Она будет вмещать до 61 машины.
Вторую парковку власти планируют сделать на Конева, 67, в Кировском округе. Ее вместимость составит 16 мест.
Напомним, парковку на Конева у городских депутатов просил индивидуальный предприниматель Стручков Е. В., парковку на Харьковской – АО «Сибирские приборы и системы».
·Авто

Одна появится на Конева, другая – на Харьковской.
Директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин издал два приказа о создании в Омске парковок общего пользования. Обе планируется сделать бесплатными.
Первая парковка появится на улице Харьковской в Октябрьском округе. Она будет вмещать до 61 машины.
Вторую парковку власти планируют сделать на Конева, 67, в Кировском округе. Ее вместимость составит 16 мест.
Напомним, парковку на Конева у городских депутатов просил индивидуальный предприниматель Стручков Е. В., парковку на Харьковской – АО «Сибирские приборы и системы».