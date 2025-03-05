Водители выезжают на перекрестки, препятствуя поперечному движению.

Омичи стали забывать о том, что правила дорожного движения запрещают выезжать на перекрестки во время заторов. Как сообщили в департаменте транспорта, больше всего таких нарушений на перекрестках Герцена – Фрунзе, Герцена – Булатова, Орджоникидзе – 25-я Северная, Конева – 70 лет Октября, Жукова – Лермонтова, проспект Мира – выезд с парковки ТК «Терминал».

– В больших городах в часы пик это нарушение весьма «популярно». Многие водители спешат, выезжают на перекресток, не обращая внимание на тот факт, что выехать с него они не смогут, так как ехать попросту некуда. Тем самым они перекрывают движение в поперечном направлении. Из-за этого заторовые ситуации усугубляются, и в итоге нарушители вредят сами себе, – отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

За такой выезд на перекресток водителю грозит штраф в размере одной тысячи рублей.