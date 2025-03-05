Алкогольную продукцию без акцизов и специальных марок предприниматель хранил у себя дома и в машине.

Москаленский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу 35-летнего местного жителя, который обвинялся по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции») и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии»).

В декабре 2023 года сотрудники полиции установили, что мужчина хранил у себя дома, а также в магазине и автомобиле немаркированную алкогольную продукцию и сигареты общей стоимостью около 1 млн рублей. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет.

– По данным следствия, обвиняемый приобрел 5827 пачек табачных изделий и 921 бутылку алкогольной продукции без акцизных знаков и специальных марок, всего на сумму более 1 миллиона 249 тысяч рублей, после чего перевез в село Элита Москаленского района Омской области, где реализовывал, – говорится в сообщении СКР.

Вину в совершении преступления сельчанин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признал частично, отметили в областной прокуратуре. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей. Изъятую алкогольную продукцию и табачные изделия суд постановил уничтожить.