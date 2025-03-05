Омск-Информ
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·Общество

Новообразование гортаноглотки заподозрила акушерка смотрового кабинета.

Акушерка смотрового кабинета городской больницы № 9 Наталья Агапова в буквальном смысле спасла пациентку, заподозрив у нее онкологическое заболевание. Во время онкоосмотра доктор обратила внимание на немного осиплый голос женщины и высказала подозрение на возможный онкологический подтекст болезни.

– Я пошла обследоваться. На приеме у фониатора выяснилось, что у меня новообразование гортаноглотки и нужна срочная операция, – рассказывает пациентка ГБ № 9. – В ЗСМЦ ФМБА России проведена ювелирная работа по удалению опухоли методом лазерной деструкции. Не окажись на моем пути Натальи Викторовны, страшно представить, что со мной могло бы быть.

После выздоровления пациентка направила в больницу благодарность Наталье Агаповой за ее профессионализм и любовь к профессии.

·Общество

Новообразование гортаноглотки заподозрила акушерка смотрового кабинета.

Акушерка смотрового кабинета городской больницы № 9 Наталья Агапова в буквальном смысле спасла пациентку, заподозрив у нее онкологическое заболевание. Во время онкоосмотра доктор обратила внимание на немного осиплый голос женщины и высказала подозрение на возможный онкологический подтекст болезни.

– Я пошла обследоваться. На приеме у фониатора выяснилось, что у меня новообразование гортаноглотки и нужна срочная операция, – рассказывает пациентка ГБ № 9. – В ЗСМЦ ФМБА России проведена ювелирная работа по удалению опухоли методом лазерной деструкции. Не окажись на моем пути Натальи Викторовны, страшно представить, что со мной могло бы быть.

После выздоровления пациентка направила в больницу благодарность Наталье Агаповой за ее профессионализм и любовь к профессии.