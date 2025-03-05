Омск-Информ
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·Общество

Запись на консультацию к терапевту или вызов врача на дом теперь оформляют операторы службы 122.

БУ Омской области «Безопасный регион» сообщает о запуске единого номера для записи к терапевту и вызова врача на дом. Теперь не нужно тратить время на долгие телефонные разговоры и поиск нужных номеров. Достаточно набрать короткий номер 122 (добавочный 0), и вам ответят специалисты службы 122.

– Наши операторы быстро и профессионально оформят ваше обращение и передадут его в выбранное вами лечебное учреждение для записи на консультацию или вызова врача на дом, – говорится в сообщении учреждения.

Служба работает круглосуточно и без выходных.

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·Общество

Запись на консультацию к терапевту или вызов врача на дом теперь оформляют операторы службы 122.

БУ Омской области «Безопасный регион» сообщает о запуске единого номера для записи к терапевту и вызова врача на дом. Теперь не нужно тратить время на долгие телефонные разговоры и поиск нужных номеров. Достаточно набрать короткий номер 122 (добавочный 0), и вам ответят специалисты службы 122.

– Наши операторы быстро и профессионально оформят ваше обращение и передадут его в выбранное вами лечебное учреждение для записи на консультацию или вызова врача на дом, – говорится в сообщении учреждения.

Служба работает круглосуточно и без выходных.

1096