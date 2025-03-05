Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи теперь возглавляет выходец из Омска.

Новым председателем Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи стал выходец из Омска Сергей Горобец. Накануне состоялось его официальное представление. Председателя суда приветствовал глава Сочи Андрей Прошунин, также был зачитан приветственный адрес от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

– Третий апелляционный суд в Сочи появился в 2019 году в результате масштабной судебной реформы, направленной на обеспечение объективности и независимости судопроизводства. Юрисдикция суда распространяется на весь юг России, его работники честно и бескорыстно служат стране, следуют букве Закона, защищают права и интересы граждан, которые в том числе проживают и в нашем городе, – отметил глава Сочи Андрей Прошунин. – Сергею Витальевичу Горобцу желаю успехов на ответственном посту.

Сергей Горобец является выпускником Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им М. В. Фрунзе. В 1996 году он с отличием окончил Военный университет Министерства обороны РФ, отделение судебной работы военно-юридического факультета. В том же году занял пост судьи Омского гарнизонного военного суда. Спустя пять лет, в 2001-м, стал заместителем председателя суда, отработал в этом статусе четыре года. С 2007 по 2022 год Горобец работал в судебных инстанциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в декабре 2023 года – заместителем председателя Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи.

Юрисдикция этого суда распространяется на весь юг России: Республика Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Республика Крым, Чеченская Республика, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Севастополь, Астраханская область, Волгоградская и Ростовская области.