Омск-Информ
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·Спорт

Форвард может восстановиться к ближайшим матчам команды. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше назвал сроки возвращения нападающего Майкла Маклауда. Форвард получил травму во время игры с московским «Спартаком» 2 марта. По словам наставника, тогда тренерский штаб решил перестраховаться.

Вряд ли игрок вернется на лед на матче с нижегородским «Торпедо».

– Мы надеется, что Маклауд вернется на игру с «Торпедо». Если не в следующем, то в будущих матчах мы его увидим, – заявил Ги Буше. 

Отметим, что характер травмы форварда не называется.

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·Спорт

Форвард может восстановиться к ближайшим матчам команды. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше назвал сроки возвращения нападающего Майкла Маклауда. Форвард получил травму во время игры с московским «Спартаком» 2 марта. По словам наставника, тогда тренерский штаб решил перестраховаться.

Вряд ли игрок вернется на лед на матче с нижегородским «Торпедо».

– Мы надеется, что Маклауд вернется на игру с «Торпедо». Если не в следующем, то в будущих матчах мы его увидим, – заявил Ги Буше. 

Отметим, что характер травмы форварда не называется.

3428