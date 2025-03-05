Наставник «ястребов» шутливо назвал защитника «Аэрофлотом». Мера оказалась вынужденная.
Вчера в матче против ХК «Сочи», закончившемся счетом 3:2 в пользу омского «Авангарда», защитник омского «Авангарда» Михаил Гуляев сыграл на позиции крайнего нападающего. Главный тренер омичей Ги Буше объяснил свой выбор трудолюбием и универсальностью Гуляева.
– Он катается как нападающий, как крайний нападающий, я даже называю его «Аэрофлот». Мне он очень нравится и как игрок, и как человек, потому что он действительно очень трудолюбивый, по нему всегда видно, что он полон желания, у него горят глаза, – пояснил наставник. – Когда мы размышляли над тем, чтобы поставить кого-то из защиты в нападение, он был как раз тем, кто изъявил желание. И мы понимали, что он 100 % сделает свое дело. И Гуляев сегодня был великолепен – не просто хорош, а именно великолепен. В целом их звено сегодня здорово действовало, они создавали проблему противнику, поэтому и дали как раз ту самую глубину, которая нам была необходима. То, что мы хотели, мы сегодня получили.
Коуч «Авангарда» признал, что на такой шаг пришлось пойти из-за отсутствия на матче нападающих Майкла Маклауда и Игоря Мартынова. Маклауд получил травму на предыдущем матче со «Спартаком». А у Мартынова родился сын.