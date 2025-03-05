Омск-Информ
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·Общество

Особенно свежо станет ночью.

Омские синоптики озвучили прогноз погоды на среду, 5 марта. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в городе и в регионе ожидается  морозная погода.

Ночью -13…-18 градусов, местами до -20…-25 градусов, днем -4…-9 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах местами изморозь, гололедица.

В четверг, 6 марта, немного потеплеет и начнется метель.

·Общество

Особенно свежо станет ночью.

Омские синоптики озвучили прогноз погоды на среду, 5 марта. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в городе и в регионе ожидается  морозная погода.

Ночью -13…-18 градусов, местами до -20…-25 градусов, днем -4…-9 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах местами изморозь, гололедица.

В четверг, 6 марта, немного потеплеет и начнется метель.