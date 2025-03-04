Омичи смогли вырваться вперед только в овертайме.

Вчера, 4 марта, омский «Авангард» провел на выезде матч с ХК «Сочи».

В первом периоде нападающий Наиль Якупов воспользовался большинством и открыл счет, 1:0. Второй период оказался безрезультативным для обоих команд. А вот в третьем периоде хозяева оформили шайбу в ворота омичей, 1:1. Однако нападающий Иван Игумнов забросил шайбу. Впрочем, не сдавались и хоккеисты «Сочи», сравняв счет до 2:2 и переведя игру в овертайм.

А вот в овертайме не подвел нападающий Рид Буше, забросив победную для «ястребов» шайбу. Итоговый счет составил 3:2 в пользу омичей. Это уже девятая победа «Авангарда» подряд.

Следующая встреча состоится 6 марта в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» в 22:30 по омскому времени.