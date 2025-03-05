Резиденты общественно-делового клуба «Мегаполис» вспомнили об основных заслугах именинника.

Представители общественно-делового клуба «Мегаполис», среди которых такие уважаемые люди, как бывший мэр Вячеслав Двораковский, бывший первый заместитель главы горисполкома Яков Коняев и заместитель генерального директора, начальник градостроительного отдела ОАО «Омскгражданпроект» Лариса Маслова, подготовили поздравительный адрес бывшему мэру Валерию Рощупкину. Сегодня, 5 марта, экс-главе Омска, руководившему городом с 1994 по 2000 год, исполняется 80 лет.

РИА «Омск-информ» публикует полный текст поздравления.

В. П. Рощупкину

Уважаемый Валерий Павлович!

Общественно-деловой клуб ветеранов государственной и муниципальной службы «Мегаполис» от всей души приветствует и поздравляет вас с 80-летием со дня рождения!

Родившись в живописном Подмосковье, вы по окончании столичного вуза по распределению и зову сердца выбрали Сибирь и наш родной Омск. Этот судьбоносный выбор предопределил ваш яркий след в истории нашего региона, где вы прошли путь от мастера, инженера, до руководителя Омского трамвайно-троллейбусного управления, жилищно-коммунального хозяйства региона, вице-губернатора и мэра областного центра.

Именно тогда, в труднейшие 90-е годы слома старой системы управления вы стали одним из инициаторов и организаторов новой, отвечающей условиям многоукладной экономики и социальной жизни людей. Вместе с другими соратниками вам пришлось закладывать основы местного самоуправления в регионе и миллионном Омске.

Результаты этой созидательной работы оценили не только омичи: три года вы единогласно избирались президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, в 1998–2000 гг. – президентом Союза российских городов.

Став председателем Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, вы возглавили строительные работы в Ленске, пострадавшем от стихийного бедствия. Где ваше энергичное и квалифицированное руководство обеспечило сжатые сроки возвращения тысяч людей к нормальным условиям жизни. Естественным признанием вашего вклада стало награждение орденом Почета и избрание почетным гражданином города Ленска.

И все последующие годы вы активны и деятельны как компетентный инженер и опытный управленец, возглавив холдинг «Русские лесные пеллеты» и другие хозяйственные и общественные организации.

Мы с большим удовольствием отмечаем вашу юбилейную дату и желаем вам еще долгих и деятельных лет здоровья и благополучия вашим родным и близким!

Члены и участники общественно-делового клуба «Мегаполис», г. Омск.