Весенние ручьи могут стать причиной серьезных проблем омичей.

В случае подтопления талыми и паводковыми водами жилых территорий гражданам необходимо обращаться в единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) по месту жительства. Телефонный справочник по региону опубликован на сайте МЧС России по Омской области.

В Омске обращаться в случае подтоплений общественных территорий и дорог можно по телефонам ответственных служб административных округов.

КАО – 55-14-86;

ЛАО – 41-52-01;

ОАО – 32-21-26;

САО – 24-45-65;

ЦАО – 25-03-43.

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:45, телефон единой дежурно-диспетчерской службы администрации города 78-78-78.