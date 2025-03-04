Омск-Информ
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·Общество

Весенние ручьи могут стать причиной серьезных проблем омичей.

В случае подтопления талыми и паводковыми водами жилых территорий гражданам необходимо обращаться в единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) по месту жительства. Телефонный справочник по региону опубликован на сайте МЧС России по Омской области. 

В Омске  обращаться в случае подтоплений общественных территорий и дорог можно по телефонам ответственных служб административных округов.

  • КАО – 55-14-86;
  • ЛАО – 41-52-01;
  • ОАО – 32-21-26;
  • САО – 24-45-65;
  • ЦАО – 25-03-43.

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:45, телефон единой дежурно-диспетчерской службы администрации города 78-78-78.

·Общество

Весенние ручьи могут стать причиной серьезных проблем омичей.

В случае подтопления талыми и паводковыми водами жилых территорий гражданам необходимо обращаться в единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) по месту жительства. Телефонный справочник по региону опубликован на сайте МЧС России по Омской области. 

В Омске  обращаться в случае подтоплений общественных территорий и дорог можно по телефонам ответственных служб административных округов.

  • КАО – 55-14-86;
  • ЛАО – 41-52-01;
  • ОАО – 32-21-26;
  • САО – 24-45-65;
  • ЦАО – 25-03-43.

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:45, телефон единой дежурно-диспетчерской службы администрации города 78-78-78.