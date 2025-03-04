Химико-технологический лицей рассчитан на 1122 места.

Министерство образования Омской области в постановлении № 555 определило адреса домов, дети из которых будут прикреплены к новой школе – химико-технологическому лицею, который откроется 1 сентября в омском микрорайоне Кузьминки.

В список вошли дома по бульвару Кузьмина, улицам Шаронова, Крупской и Взлетной. О зачислении можно будет беспокоиться со 2 июня. В классы общеобразовательного профиля оно пройдет без особых условий, а вот в профильные классы принимать будут по индивидуальному отбору.

В лицее два корпуса на 1122 ученика, большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал с балконом и большой спортивный зал.

Добавим, что новое образовательное учреждение строится на условиях государственно-частного партнерства.