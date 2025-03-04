Омск-Информ
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·Общество

Выпушенные 10 лет назад ЭТК продлить невозможно.

В 2015 году в Омске выпустили первые электронные транспортные карты, по окончанию этого срока действие их не могут продлить, по крайней мере, пока.

Решением этой проблемы занимается департамент транспорта и АО «Пассажирсервис». Специалистам нужно время, чтобы технически перенастроить систему. Сейчас продление карты для проезда в городском пассажирском транспорте происходит раз в три года. У карт, выпущенных в первой серии срок истекает в мае 2025 года.

·Общество

Выпушенные 10 лет назад ЭТК продлить невозможно.

В 2015 году в Омске выпустили первые электронные транспортные карты, по окончанию этого срока действие их не могут продлить, по крайней мере, пока.

Решением этой проблемы занимается департамент транспорта и АО «Пассажирсервис». Специалистам нужно время, чтобы технически перенастроить систему. Сейчас продление карты для проезда в городском пассажирском транспорте происходит раз в три года. У карт, выпущенных в первой серии срок истекает в мае 2025 года.