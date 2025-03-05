Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Одно из самых красивых административных зданий Омска хотят отремонтировать.

На днях стало известно, что омские власти ищут подрядчика для корректировки проектной документации по восстановлению здания на Красном Пути, 1. Сейчас в нем находится Законодательное собрание Омской области.

На портале госзакупок размещен документ, в котором прописаны условия контракта: до 30 сентября 2025 года нужно провести историко-архивные и библиографические исследования и разработать проект проведения работ по капитальному ремонту здания. При этом важно помнить, что построенный в первой половине ХХ века дом имеет статус объекта культурного наследия, потому при проведении ремонтных работ нельзя менять его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, а также интерьер.

Начало строительства здания судебных установлений по проекту академика архитектуры Императорской академии художеств Василия Пруссакова было приурочено к юбилейной дате, а именно к 50-летию со дня учреждения судебной реформы – 1914 год. Одновременно с этим планировалось установить памятник царю-освободителю Александру II. В планы вмешалась Первая мировая война: строительство здания закончили только в 1916 году, а на работах были задействованы военнопленные, в частности Франтишек Винклер, который придумал скульптуру для административного здания. Конечно, ею стала Фемида, Винклер придумал образ коленопреклоненной богини правосудия. Отделочные работы в здании тоже задержались – на сей раз революциями и начавшейся Гражданской войной. 

На фото ниже адмирал Александр Колчак стоит с представителями иностранных военных миссий. Справа можно увидеть часть здания, где находится Законодательное собрание Омской области. 

 

В 1919 году в здании разместилось Министерство юстиции Российского правительства Колчака и Правительствующий Сенат. Именно здесь адмирал принял присягу и стал Верховным правителем России. 7 июня 1919 года на площади у сената состоялись торжества по случаю годовщины вступления в Омск белых сил в Омске – первый и последний парад, посвященный Дню освобождения Сибири и возрождения российской государственности. На этом фото 1919 года видно, что здание стоит еще в строительных лесах. 

В нынешнем зале заседаний комитетов Заксобрания Колчак организовал выставку золотого запаса Российской империи для представителей иностранных делегаций. Это были не золотые слитки, а художественные и исторические экспонаты.

После восстановления советской власти в здании разместились Сибревком и Сиббюро ЦК РКП(б), а после переезда этих учреждений в Новониколаевск (ныне – Новосибирск) в здании размещались местные партийные и советские органы высшего ранга – обком КПСС.

Мало кто знает, но размещался здесь и архив Омской области. В 2024 году исполняется сто лет, как фонды архива Омской области, до того размещенные в шести разрозненных помещениях, были сконцентрированы в одно архивохранилище. Это был цокольный этаж бывшего здания судебных установлений, а тогда Дома Советов.

– В 1924 весь подвал Дома Советов отдали под архивные фонды. Были сбиты примитивные деревянные стеллажи довольно приличной высоты, ярусов семь. Когда я пришла работать в архив, то мы использовали лесенки-стремянки для того, чтобы достать с верхних полок папки с документами. Просуществовало архивохранилище до 1979 года, – рассказывает ветеран архивной отрасли, руководитель архивного управления администрации Омской области Галина Бородина.

С 1919 года и по сей день в здании располагаются органы власти. В СССР – обком партии, облисполком и областной Совет народных депутатов. Сегодня – Законодательное собрание, представительский орган власти региона. Долгие годы у входа в здание стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину, в 2007 году его демонтировали.

Законодательное собрание Омской области занимает в основном второй и третий этажи. В здании также располагаются облизбирком, Контрольно-счетная палата, аппарат федерального инспектора и хозуправление регионального правительства. К сожалению, арка здания была заложена еще в советское время, сейчас здание стоит с монолитным фасадом. 

·Общество

Одно из самых красивых административных зданий Омска хотят отремонтировать.

На днях стало известно, что омские власти ищут подрядчика для корректировки проектной документации по восстановлению здания на Красном Пути, 1. Сейчас в нем находится Законодательное собрание Омской области.

На портале госзакупок размещен документ, в котором прописаны условия контракта: до 30 сентября 2025 года нужно провести историко-архивные и библиографические исследования и разработать проект проведения работ по капитальному ремонту здания. При этом важно помнить, что построенный в первой половине ХХ века дом имеет статус объекта культурного наследия, потому при проведении ремонтных работ нельзя менять его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, а также интерьер.

Начало строительства здания судебных установлений по проекту академика архитектуры Императорской академии художеств Василия Пруссакова было приурочено к юбилейной дате, а именно к 50-летию со дня учреждения судебной реформы – 1914 год. Одновременно с этим планировалось установить памятник царю-освободителю Александру II. В планы вмешалась Первая мировая война: строительство здания закончили только в 1916 году, а на работах были задействованы военнопленные, в частности Франтишек Винклер, который придумал скульптуру для административного здания. Конечно, ею стала Фемида, Винклер придумал образ коленопреклоненной богини правосудия. Отделочные работы в здании тоже задержались – на сей раз революциями и начавшейся Гражданской войной. 

На фото ниже адмирал Александр Колчак стоит с представителями иностранных военных миссий. Справа можно увидеть часть здания, где находится Законодательное собрание Омской области. 

 

В 1919 году в здании разместилось Министерство юстиции Российского правительства Колчака и Правительствующий Сенат. Именно здесь адмирал принял присягу и стал Верховным правителем России. 7 июня 1919 года на площади у сената состоялись торжества по случаю годовщины вступления в Омск белых сил в Омске – первый и последний парад, посвященный Дню освобождения Сибири и возрождения российской государственности. На этом фото 1919 года видно, что здание стоит еще в строительных лесах. 

В нынешнем зале заседаний комитетов Заксобрания Колчак организовал выставку золотого запаса Российской империи для представителей иностранных делегаций. Это были не золотые слитки, а художественные и исторические экспонаты.

После восстановления советской власти в здании разместились Сибревком и Сиббюро ЦК РКП(б), а после переезда этих учреждений в Новониколаевск (ныне – Новосибирск) в здании размещались местные партийные и советские органы высшего ранга – обком КПСС.

Мало кто знает, но размещался здесь и архив Омской области. В 2024 году исполняется сто лет, как фонды архива Омской области, до того размещенные в шести разрозненных помещениях, были сконцентрированы в одно архивохранилище. Это был цокольный этаж бывшего здания судебных установлений, а тогда Дома Советов.

– В 1924 весь подвал Дома Советов отдали под архивные фонды. Были сбиты примитивные деревянные стеллажи довольно приличной высоты, ярусов семь. Когда я пришла работать в архив, то мы использовали лесенки-стремянки для того, чтобы достать с верхних полок папки с документами. Просуществовало архивохранилище до 1979 года, – рассказывает ветеран архивной отрасли, руководитель архивного управления администрации Омской области Галина Бородина.

С 1919 года и по сей день в здании располагаются органы власти. В СССР – обком партии, облисполком и областной Совет народных депутатов. Сегодня – Законодательное собрание, представительский орган власти региона. Долгие годы у входа в здание стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину, в 2007 году его демонтировали.

Законодательное собрание Омской области занимает в основном второй и третий этажи. В здании также располагаются облизбирком, Контрольно-счетная палата, аппарат федерального инспектора и хозуправление регионального правительства. К сожалению, арка здания была заложена еще в советское время, сейчас здание стоит с монолитным фасадом. 