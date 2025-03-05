Одно из самых красивых административных зданий Омска хотят отремонтировать.

На днях стало известно, что омские власти ищут подрядчика для корректировки проектной документации по восстановлению здания на Красном Пути, 1. Сейчас в нем находится Законодательное собрание Омской области.

На портале госзакупок размещен документ, в котором прописаны условия контракта: до 30 сентября 2025 года нужно провести историко-архивные и библиографические исследования и разработать проект проведения работ по капитальному ремонту здания. При этом важно помнить, что построенный в первой половине ХХ века дом имеет статус объекта культурного наследия, потому при проведении ремонтных работ нельзя менять его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, а также интерьер.

Начало строительства здания судебных установлений по проекту академика архитектуры Императорской академии художеств Василия Пруссакова было приурочено к юбилейной дате, а именно к 50-летию со дня учреждения судебной реформы – 1914 год. Одновременно с этим планировалось установить памятник царю-освободителю Александру II. В планы вмешалась Первая мировая война: строительство здания закончили только в 1916 году, а на работах были задействованы военнопленные, в частности Франтишек Винклер, который придумал скульптуру для административного здания. Конечно, ею стала Фемида, Винклер придумал образ коленопреклоненной богини правосудия. Отделочные работы в здании тоже задержались – на сей раз революциями и начавшейся Гражданской войной.

На фото ниже адмирал Александр Колчак стоит с представителями иностранных военных миссий. Справа можно увидеть часть здания, где находится Законодательное собрание Омской области.

В 1919 году в здании разместилось Министерство юстиции Российского правительства Колчака и Правительствующий Сенат. Именно здесь адмирал принял присягу и стал Верховным правителем России. 7 июня 1919 года на площади у сената состоялись торжества по случаю годовщины вступления в Омск белых сил в Омске – первый и последний парад, посвященный Дню освобождения Сибири и возрождения российской государственности. На этом фото 1919 года видно, что здание стоит еще в строительных лесах.

В нынешнем зале заседаний комитетов Заксобрания Колчак организовал выставку золотого запаса Российской империи для представителей иностранных делегаций. Это были не золотые слитки, а художественные и исторические экспонаты.

После восстановления советской власти в здании разместились Сибревком и Сиббюро ЦК РКП(б), а после переезда этих учреждений в Новониколаевск (ныне – Новосибирск) в здании размещались местные партийные и советские органы высшего ранга – обком КПСС.

Мало кто знает, но размещался здесь и архив Омской области. В 2024 году исполняется сто лет, как фонды архива Омской области, до того размещенные в шести разрозненных помещениях, были сконцентрированы в одно архивохранилище. Это был цокольный этаж бывшего здания судебных установлений, а тогда Дома Советов.

– В 1924 весь подвал Дома Советов отдали под архивные фонды. Были сбиты примитивные деревянные стеллажи довольно приличной высоты, ярусов семь. Когда я пришла работать в архив, то мы использовали лесенки-стремянки для того, чтобы достать с верхних полок папки с документами. Просуществовало архивохранилище до 1979 года, – рассказывает ветеран архивной отрасли, руководитель архивного управления администрации Омской области Галина Бородина.

С 1919 года и по сей день в здании располагаются органы власти. В СССР – обком партии, облисполком и областной Совет народных депутатов. Сегодня – Законодательное собрание, представительский орган власти региона. Долгие годы у входа в здание стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину, в 2007 году его демонтировали.

Законодательное собрание Омской области занимает в основном второй и третий этажи. В здании также располагаются облизбирком, Контрольно-счетная палата, аппарат федерального инспектора и хозуправление регионального правительства. К сожалению, арка здания была заложена еще в советское время, сейчас здание стоит с монолитным фасадом.