Омск-Информ
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·Происшествия

Она присвоила забытый гаджет.
В теплой остановке на улице Бетховена в Омске произошла кража. Неизвестная женщина похитила телефон у 17-летнего парня.
Как сообщили в полиции, подросток поставил телефон на зарядку в павильоне и забыл его. Омичка, которая позже зашла в ТОК, увидела бесхозный гаджет и присвоила. Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.
Теперь женщину разыскивает полиция. Если вы узнали женщину или обладаете информацией о ее местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-20-72, 8-929-366-62-68 или 102.
·Происшествия

Она присвоила забытый гаджет.
В теплой остановке на улице Бетховена в Омске произошла кража. Неизвестная женщина похитила телефон у 17-летнего парня.
Как сообщили в полиции, подросток поставил телефон на зарядку в павильоне и забыл его. Омичка, которая позже зашла в ТОК, увидела бесхозный гаджет и присвоила. Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.
Теперь женщину разыскивает полиция. Если вы узнали женщину или обладаете информацией о ее местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-20-72, 8-929-366-62-68 или 102.