Омск-Информ
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·Авто

Еще двум нарушителям грозят штрафы.
Госавтоинспекторы поймали в Омском районе двух несовершеннолетних водителей. На подростков в присутствии родителей составили протоколы.
Как сообщает полиция, в деревне Бородинке остановили снегоход, которым управлял 17-летний парень. Подросток взял транспортное средство без разрешения родителей.
В селе Дружино остановили ВАЗ-21099. За рулем находился 15-летний подросток, который также взял машину без ведома родителей.
Нарушителям грозят штрафы от 5 000 до 15 000 рублей.
·Авто

Еще двум нарушителям грозят штрафы.
Госавтоинспекторы поймали в Омском районе двух несовершеннолетних водителей. На подростков в присутствии родителей составили протоколы.
Как сообщает полиция, в деревне Бородинке остановили снегоход, которым управлял 17-летний парень. Подросток взял транспортное средство без разрешения родителей.
В селе Дружино остановили ВАЗ-21099. За рулем находился 15-летний подросток, который также взял машину без ведома родителей.
Нарушителям грозят штрафы от 5 000 до 15 000 рублей.