Награждение прошло в штабе общественной поддержки.
В Омске председатель регионального Законодательного собрания Александр Артемов и заместитель спикера областного парламента Павел Коренной встретились с женами и матерями военнослужащих СВО, волонтерами и представительницами филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Всех их поздравили с наступающим Международным женским днем. Спикер областного парламента вручил им благодарственные письма за активную гражданскую позицию, большую общественную работу, вклад в реализацию патриотических проектов и поддержку участников СВО.
– Накануне теплого и нежного праздника хочется поблагодарить всех женщин, которые не остаются в стороне от действительно важных вопросов и готовы помогать, – сказал Александр Артемов.
Для гостей приготовили концерт и вручили цветы. На мероприятии прозвучали песни в исполнении творческих коллективов.