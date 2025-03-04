Омск-Информ
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·Общество

Она накроет регион к концу недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области продолжатся осадки. К концу недели, в пятницу, в регионе ожидается метель.
Уже в ночь с четверга на пятницу ветер усилится до 7–16 м/с. Будет идти мокрый снег.
Днем небольшой, местами умеренный снег будет сочетаться с порывами ветра, достигающими 10 м/с. Местами из-за этого на дорогах образуются снежные заносы.
·Общество

Она накроет регион к концу недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области продолжатся осадки. К концу недели, в пятницу, в регионе ожидается метель.
Уже в ночь с четверга на пятницу ветер усилится до 7–16 м/с. Будет идти мокрый снег.
Днем небольшой, местами умеренный снег будет сочетаться с порывами ветра, достигающими 10 м/с. Местами из-за этого на дорогах образуются снежные заносы.