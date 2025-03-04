Омск-Информ
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·Происшествия

Парень получил перелом носа.
В Омске на остановке «Малунцева» мужик ударил студента по лицу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
– Конфликт начался еще в автобусе. Мужчина, по словам очевидцев, пил пиво и кричал. Парень сделал ему по этому поводу замечание. Мужчине это не понравилось, он вытащил студента на улицу и нанес удар, – говорится в посте.
По словам омичей, парень получил перелом носа. Его увезли на скорой.
·Происшествия

Парень получил перелом носа.
В Омске на остановке «Малунцева» мужик ударил студента по лицу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
– Конфликт начался еще в автобусе. Мужчина, по словам очевидцев, пил пиво и кричал. Парень сделал ему по этому поводу замечание. Мужчине это не понравилось, он вытащил студента на улицу и нанес удар, – говорится в посте.
По словам омичей, парень получил перелом носа. Его увезли на скорой.