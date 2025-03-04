Омская команда сейчас на ходу и представляет угрозу для лидеров Восточной конференции.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о перспективах омской команды в Кубке Гагарина. «Ястребы» досрочно вышли в плей-офф и по состоянию на сегодняшний день сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым». Рябыкин считает «Авангард» фаворитом данной пары.

– Думаю, на вершине таблицы Востока сейчас есть понимание, что лучше стать первым-вторым, чтобы выйти на «Сибирь» или «Адмирал». А вот Омск в роли первого соперника мало кого порадует. По состоянию на сегодняшний день Уфа не будет фаворитом серии с Омском, поскольку ей не хватает глубины состава. Пары «Авангарда» с Казанью и «Магниткой» – более равные, на два результата, – сказал Рябыкин в комментарии порталу Russia-hockey.

Эксперт добавил, что пока прогноз на плей-офф КХЛ делать слишком рано: чемпионат продлится еще около месяца, и за это время многое может измениться. Это, в частности, относится к «Авангарду», который может растерять форму.