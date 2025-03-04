Омск-Информ
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·Общество

Теперь в семье шестеро детей.
В семье омичей Константина и Людмилы Прокопьевых родилась тройня. Это произошло 30 января.
Как собщили в мэрии, сегодня маму и малышей Арсения, Матвея и Тимофея выписали из перинатального центра. Мэрия выдала семье сертификат на 300 000 рублей.
Отметим, что теперь в семье шестеро детей. Все мальчики.
·Общество

Теперь в семье шестеро детей.
В семье омичей Константина и Людмилы Прокопьевых родилась тройня. Это произошло 30 января.
Как собщили в мэрии, сегодня маму и малышей Арсения, Матвея и Тимофея выписали из перинатального центра. Мэрия выдала семье сертификат на 300 000 рублей.
Отметим, что теперь в семье шестеро детей. Все мальчики.