Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на площади Праздников в Амурском поселке.

На площади Праздников в Амурском поселке Омска пожилая женщина сильно разбила голову, упав из-за гололеда. Прохожие вызвали скорую помощь и завели пострадавшую в магазин, расположенный неподалеку. Там омичке оказали первую помощь.

Поскольку кровотечение не удавалось остановить, работницы магазина еще раз набрали 103, чтобы неотложка быстрее прибыла на место.

– Через полчаса они ее забрали, – рассказал порталу «Город55» кассир магазина.

Из-за постоянного перепада температур многие улицы Омска покрылись слоем льда. Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность при перемещении по тротуарам.

·Происшествия

Инцидент произошел на площади Праздников в Амурском поселке.

На площади Праздников в Амурском поселке Омска пожилая женщина сильно разбила голову, упав из-за гололеда. Прохожие вызвали скорую помощь и завели пострадавшую в магазин, расположенный неподалеку. Там омичке оказали первую помощь.

Поскольку кровотечение не удавалось остановить, работницы магазина еще раз набрали 103, чтобы неотложка быстрее прибыла на место.

– Через полчаса они ее забрали, – рассказал порталу «Город55» кассир магазина.

Из-за постоянного перепада температур многие улицы Омска покрылись слоем льда. Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность при перемещении по тротуарам.