Омск-Информ
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·Происшествия

Военнослужащий, поддавшись на уговоры мошенников, перевел деньги на карту жителя соседнего региона.

Прокуратура направила в Центральный районный суд Новосибирска иск о взыскании с местного жителя 300 тыс. рублей. Мужчина оказался так называемым дроппером: он предоставил свои банковские данные мошенникам для вывода денег. Жертвой преступников оказался участник СВО из Русско-Полянского района Омской области.

В мае 2024 года мошенники обманом заставили военнослужащего перевести на «безопасный» счет 300 тыс. рублей. Владельцем этого счета является новосибирец. С жителем Омской области он ранее не был знаком. Прокуратура намерена взыскать с мужчины деньги, украденные у военнослужащего.

·Происшествия

Военнослужащий, поддавшись на уговоры мошенников, перевел деньги на карту жителя соседнего региона.

Прокуратура направила в Центральный районный суд Новосибирска иск о взыскании с местного жителя 300 тыс. рублей. Мужчина оказался так называемым дроппером: он предоставил свои банковские данные мошенникам для вывода денег. Жертвой преступников оказался участник СВО из Русско-Полянского района Омской области.

В мае 2024 года мошенники обманом заставили военнослужащего перевести на «безопасный» счет 300 тыс. рублей. Владельцем этого счета является новосибирец. С жителем Омской области он ранее не был знаком. Прокуратура намерена взыскать с мужчины деньги, украденные у военнослужащего.