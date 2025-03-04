Преступления попали на видео.

В Омске произошло несколько нападений на салоны сотовой связи. Судя по записям с камер видеонаблюдения, преступник входил в помещение, разбивал витрины и уносил смартфоны.

Полицейские подозревают в хищениях 26-летнего местного жителя Константина Владимировича Гостева. Его объявили в розыск.

Омичей просят сообщать о местонахождении подозреваемого по телефонам: 8-913-638-21-02, 8-999-456-95-02 или 102.