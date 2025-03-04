Так чиновники решили уменьшить число аварий.

В Омске запретили разворот транспорта на Красном Пути в районе перекрестка с 2-й Затонской при следовании в направлении улицы Березовой. На этом участке установили дорожный знак 4.1.1, предписывающий движение прямо.

Такое решение департамент транспорта принял для снижения риска дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году в этом месте произошло 6 аварий, в которых пострадали 9 человек.

Развернуться водители могут чуть дальше, на перекрестке Красного Пути и 1-й Затонской.