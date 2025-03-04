Двухлетняя девочка утонула в наполненном водой бесхозном колодце.
Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор бывшему главе Исилькульского городского поселения Сергею Семенцову. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).
Как было установлено в суде, экс-чиновник не принял мер для передачи бесхозного имущества для эксплуатации и обслуживания в водоснабжающую организацию. В результате его бездействия 7 октября 2023 года в колодец, наполненный водой, упала 2-летняя девочка. Ребенок утонул.
– Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием заработка в доход государства 20 % из заработной платы. Также суд лишил его права в течение 2 лет 6 месяцев занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями в органах местного самоуправления, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Родителям погибшей девочки осужденный глава обязан будет выплатить 2,5 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.