Омск-Информ
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·Общество

Здание судебных установлений было построено в 1916 году.

На сайте Госзакупок появился лот на выполнение «работ по корректировке научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения «Административное здание – 1916 год», расположенному по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1».

Ныне это здание занимает Законодательное собрание Омской области, история его строительства начинается в 1914 году, по замыслу тех, кто вложил в его строительство свои капиталы, здесь должен был разместиться Дом судебных установлений. Однако дальнейшие события спутали карты, хотя здание было достроено. В 1920 году здесь разместился Сибревком и далее помещения на Красном Пути занимали исключительно административные структуры.

Из документов Госзакупок следует, что на работы отводится семь месяцев, подрядчику необходимо сдать проект до 30 сентября 2025 года. 

·Общество

Здание судебных установлений было построено в 1916 году.

На сайте Госзакупок появился лот на выполнение «работ по корректировке научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения «Административное здание – 1916 год», расположенному по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1».

Ныне это здание занимает Законодательное собрание Омской области, история его строительства начинается в 1914 году, по замыслу тех, кто вложил в его строительство свои капиталы, здесь должен был разместиться Дом судебных установлений. Однако дальнейшие события спутали карты, хотя здание было достроено. В 1920 году здесь разместился Сибревком и далее помещения на Красном Пути занимали исключительно административные структуры.

Из документов Госзакупок следует, что на работы отводится семь месяцев, подрядчику необходимо сдать проект до 30 сентября 2025 года. 