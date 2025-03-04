Здание судебных установлений было построено в 1916 году.

На сайте Госзакупок появился лот на выполнение «работ по корректировке научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения «Административное здание – 1916 год», расположенному по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1».

Ныне это здание занимает Законодательное собрание Омской области, история его строительства начинается в 1914 году, по замыслу тех, кто вложил в его строительство свои капиталы, здесь должен был разместиться Дом судебных установлений. Однако дальнейшие события спутали карты, хотя здание было достроено. В 1920 году здесь разместился Сибревком и далее помещения на Красном Пути занимали исключительно административные структуры.

Из документов Госзакупок следует, что на работы отводится семь месяцев, подрядчику необходимо сдать проект до 30 сентября 2025 года.