В регион пришел циклон с пониженным атмосферным давлением.

Сегодня, 4 марта, в Омской области ожидается –3…–8 °С, ветер южных направлений 3–8 м/с. Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман, изморозь, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, сегодня и в ближайшие три дня ожидается преобладание циклонического типа погоды. Обширная зона пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами охватит Западную Сибирь.

– Прогнозируется преобладание облачной погоды с осадками разной интенсивности, – пишут на сайте управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С четверга, 6 марта, температура воздуха начнет повышаться, и 7 марта днем будет 0…–6 °С.

Добавим, что до 8 утра в Омске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени из-за ухудшения экологической обстановки, загрязнение воздуха в городе повышено. Предыдущий режим НМУ был введен в конце февраля. Отметим, что в этот период промышленные предприятия должны снижать выбросы.