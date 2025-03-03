На животных пожаловалась омичка, гулявшая в парке с сыном.

Жительница Омска пожаловалась на стаю агрессивных собак, обитающих в парке Победы. По словам женщины, в стае 15 особей, часть из них чипированные, то есть побывавшие в муниципальном приюте для животных.

– В парке Победы на нас с сыном напали 15 собак, в том числе чипированные. Мы просто шли по дорожке в сторону «Ники». Они нас пытались окружить, лаяли, рычали, подходили очень близко. Сын очень испугался. Он в курсе про недавний ужасный случай. Кое-как, не поворачиваясь к ним спиной, пятились назад, – рассказала омичка в соцсетях.

Отойдя на безопасное расстояние, женщина сделала фотографию собачьей стаи. Животные обитают на стройке, которая идет на территории парка.

Как сообщили в омской мэрии, информация об агрессивных собаках передана в муниципальный приют для животных. Работы по их отлову будут проведены до конца рабочей недели.