Водитель и пассажиры отечественной легковушки вышли из автомобиля, чтобы помочь пострадавшим в ДТП.

Сегодня ночью в Тарском районе произошло серьезное ДТП, которое устроил пьяный водитель иномарки. Молодой человек протаранил стоящую на обочине отечественную легковушку, рядом с которой находились люди. Пострадали 4 человека.

По имеющимся данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» остановился на краю проезжей части и вместе с пассажирами вышел из салона, чтобы помочь людям, пострадавшим в ДТП. Ехавшая следом «Ауди» под управлением 20-летнего молодого человека протаранила «Ладу», ее отбросило на людей.

- В результате ДТП водитель «Ауди» и трое его пассажиров - молодые люди 2000, 2003 и 2006 гг.р. – доставлены в медицинское учреждение. Освидетельствование водителя автомобиля «Ауди» показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Данные алкотектора составили 1,227 мг/л, - отметили в Госавтоинспекции.

На водителя «Ауди» составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления), ему грозит арест до 15 суток или штраф в размере 45 тыс. рублей.