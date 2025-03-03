Для работы в сезон владельцы заведений должны получить документ от Минэкономразвития.

Специальный документ о соответствии определенным требованиям теперь потребуется получить владельцам летних кафе, в которых продают спиртное. С 1 марта 2025 года в Омской области изменились требования к таким объектам, документ опубликован на портале правовой информации.

Как явствует из материалов, теперь заведение должно соответствовать правилам благоустройства, иметь ограждения, вывески. У кафе должны быть правоустанавливающие документы не только на сам объект, но и на земельный участок. От кафе до сезонной площадки не может быть больше 10 метров, а при размещении сезонного зала на кровле или террасе нужно заключение специализированной организации о несущей способности конструкций. Кстати, размещение летника допускается только в период с 1 апреля по 1 ноября.

Ранее представители этого бизнеса не раз встречались с депутатами, чиновниками, с представителями контролирующих органов, чтобы внести свои предложения. Документ соответствия будет выдавать министерство экономического развития Омской области сроком на 5 лет.

Добавим, что новые требования распространяются как на заведения с крепким алкоголем, так и на те, что продают пиво, сидр и медовуху. Иными словами, торговать спиртным в летниках теперь станет сложнее.