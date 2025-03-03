Автомобиль остановили между двумя населенными пунктами – Неверовкой и Пристанским.

Омские инспекторы ДПС остановили на трассе в Таврическом районе 42-летнего мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ-21121, не имея водительских прав. Сельчанин к тому же был пьян.

На мужчину составили протоколы за езду без прав, в состоянии опьянения и без страховки. Ему также придется ответить за неправильную перевозку детей, за неисправную машину и за то, что он не пристегнулся. В полиции отметили, что ранее мужчину уже привлекали к отвественности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Вместе с мужчиной в салоне автомобиля находились женщина и трое ее детей: мальчик 6 лет, девочки 4 и 2 лет. Информацию о происшествии инспекторы передали в подразделение ПДН.