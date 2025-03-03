Голкипер рассказал о нюансах тактики главного тренера команды.

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о тактике главного тренера Ги Буше. Вратарь перешел в клуб в ноябре прошлого года в рамках обмена из СКА. То, что перед ним профессионал, хоккеист понял с первой встречи.

– По приезде он провел полуторачасовое собрание, где мы познакомились и выслушали его тактику. Нас готовили к его приезду, поэтому мы понимали, какой это профессионал. Мы поверили в него, начали следовать указаниям, в свою очередь, это дало свои плоды, – цитирует Allhockey.ru Серебрякова.

По словам вратаря «ястребов», особенность методики Ги Буше в том, что он постепенно формирует новые навыки.

– Если бы он дал все сразу – в голове бы возник взрыв мозга. Ги Буше постепенно все объясняет, мы его слушаем и выполняем, – сказал Серебряков.

В команде царит полное доверие к наставнику.

– Да, когда тренерский штаб верит в тебя – это дает сил и мотивации. Я стараюсь всегда делать все возможное, чтобы команда одержала победу, – подчеркнул голкипер.

Голкипер, переехавший в Омск в декабре прошлого года, утверждает, что полностью адаптировался к новому городу и условиям.