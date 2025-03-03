Омск-Информ
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·Авто

Владелец ввез его в Россию с нарушениями.
Омская таможня передала российским Вооруженным силам конфискованный автомобиль Ford Transit Tourneo. Егу будут использовать в спецоперации.
Как сообщили в таможне, грузопассажирский автомобиль задержали за нарушение таможенного законодательства. В установленный срок его не вывезли, поэтому суд решил обратить его в федеральную собственность.
В 2024 году омские таможенники передали на социальные и военные нужды 13 партий конфискованных товаров на общую сумму более 13 млн рублей. Среди них – дроны, металлоискатели, бинокли, аккумуляторы, масксети, монокуляры, коллиматорные прицелы, легковые автомобили и перевязочные пакеты.
·Авто

Владелец ввез его в Россию с нарушениями.
Омская таможня передала российским Вооруженным силам конфискованный автомобиль Ford Transit Tourneo. Егу будут использовать в спецоперации.
Как сообщили в таможне, грузопассажирский автомобиль задержали за нарушение таможенного законодательства. В установленный срок его не вывезли, поэтому суд решил обратить его в федеральную собственность.
В 2024 году омские таможенники передали на социальные и военные нужды 13 партий конфискованных товаров на общую сумму более 13 млн рублей. Среди них – дроны, металлоискатели, бинокли, аккумуляторы, масксети, монокуляры, коллиматорные прицелы, легковые автомобили и перевязочные пакеты.