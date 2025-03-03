На портале «Госуслуги» запущено голосование за порядок платы за отопление.

Схему оплаты за отопление изменили в России с 1 марта 2025 года, в документе прописано, что платить за горячие батареи нужно только в месяцы его фактического потребления. Однако некоторые регионы, в том числе Омская область, приняли решение оплаты равными частями в течение всего года. Им дано право использовать принятую схему или же перейти на оплату по факту.

На портале «Госуслуги» запущено голосование, где любой омич может высказать свое мнение по этому поводу.

Опрос продлится до 11 марта.