Омск-Информ
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·Общество

Загрязнение воздуха синоптики прогнозируют на ближайшую ночь.
В Омске снова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Режим НМУ первой степени опасности, по данным Обь-Иртышского УГМС, будет действовать сегодня с 21:00 до завтра 08:00.
В связи с неблагоприятной погодой завтра утром в Омске может повыситься уровень загрязнения воздуха. Однако уже днем он ожидается пониженный.
Отметим, что в период НМУ промышленные предприятия должны снижать выбросы.
·Общество

Загрязнение воздуха синоптики прогнозируют на ближайшую ночь.
В Омске снова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Режим НМУ первой степени опасности, по данным Обь-Иртышского УГМС, будет действовать сегодня с 21:00 до завтра 08:00.
В связи с неблагоприятной погодой завтра утром в Омске может повыситься уровень загрязнения воздуха. Однако уже днем он ожидается пониженный.
Отметим, что в период НМУ промышленные предприятия должны снижать выбросы.