Самые популярные локации приведут в порядок в будущем году.

Мэр Омска Сергей Шелест призвал омичей проголосовать за территории для благоустройства в 2026 году. Проект реализуется в рамках инициативы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Чтобы это сделать, нужно воспользоваться формой на «Платформе обратной связи» https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/offer/ Все предложения рассмотрят в городской администрации.

После чего фавориты попадут в перечень для включения в традиционное народное голосование, которое стартует в апреле нынешнего года.