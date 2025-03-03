У них арестовали машины из-за долгов.

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД в Омске вновь провели совместный рейд с судебными приставами. На городских дорогах отыскивали должников. В итоге приставы арестовали автомобили у 8 водителей.

Одним из таких водителей оказался 62-летний мужчина на автомобиле Nissan Tiida 2005 года выпуска. Омич задолжал по четырем кредитам около 1 млн рублей.

Еще один 62-летний мужчина едва не лишился автомобиля Toyota Avensis 2007 г.в. Как сообщают приставы, омич получил в наследство после смерти брата автомобиль, квартиру, бизнес и долги. Имущество он взял, а по долгам рассчитываться не спешил.

– Мужчина надеялся на то, что, внося по 100 рублей ежемесячно в счет погашения задолженности, ему удастся избежать ареста имущества и его реализации, – сообщают приставы.

Когда его автомобиль арестовали, он пообещал заплатить 295 000 рублей в течение 10 дней.