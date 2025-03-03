В Минстрое сообщили, что темпы и объемы возведения жилья в Омской области ежегодно увеличиваются.

С 1 января по 1 февраля в Омске ввели в эксплуатацию 113,84 тыс. кв. м жилья. По данным регионального Минстроя, это 12,6 % от плана на год.

– Темпы и объемы возведения жилья в Омской области ежегодно увеличиваются. Новое жилье строят на территории Омска федеральные девелоперы и региональные строительные компании, – отметили в ведомстве.

Отметим, что из 113,84 тыс. кв. м введенного в эксплуатацию в этом году жилья только 5,97 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома. Остальные 107,87 тыс. кв. м приходятся на частные дома.

Всего в 2025 году власти запланировали ввести в регионе 900 тыс. кв. м жилья.