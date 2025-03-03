Аферисты в преддверии 8 Марта хотят нажиться на женском доверии.

Полицейские предупреждают, что накануне праздника 8 Марта активизировались мошенники. Один из популярных способов – фишинговые атаки. Аферисты рассылают письма и сообщения с «выгодными» предложениями, при этом тщательно копируя официальные профили компаний. Одной из новых схем аферистов стала отправка «подарков». Приходит СМС-сообщение, иногда с прикрепленным фото, например, букета. Чтобы его получить, надо перейти по ссылке и заполнить данные. В ряде случаев требуется и оплата доставки.

– Все это необходимо, чтобы получить доступ к вашим аккаунтам или же получить доступ к банковским реквизитам, – говорит старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

Омичек предупреждают о рисках, нельзя совершать денежные операции, сообщать о себе сведения и передавать цифры из СМС.

– Оператор попросит продиктовать код из СМС, а в дальнейшем получит доступ к учетной записи на «Госуслугах» или к банковским приложениям. Мошенник запросто может оформить на вас кредит, – говорит Анатолий Гиль.

Чтобы не попасть в руки мошенников, как советует эксперт, важно оставаться бдительными и тщательно проверять всю информацию.