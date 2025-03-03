Омск-Информ
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·Происшествия

У владельца автомобиля травмы.

Вчера, 2 марта, в 18:26, стало известно о пожаре на улице Рокоссовского в Омске. Полыхали гараж и автомобиль.

К моменту прибытия первых спасателей машина горела на открытой территории и шел дым из гаража. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Всего в тушении участвовали 9 пожарных на двух единицах техники. Травмирован владелец имущества. В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота автомобиля, обшивка кресел, вещи в гараже. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Выясняется причина пожара.

·Происшествия

У владельца автомобиля травмы.

Вчера, 2 марта, в 18:26, стало известно о пожаре на улице Рокоссовского в Омске. Полыхали гараж и автомобиль.

К моменту прибытия первых спасателей машина горела на открытой территории и шел дым из гаража. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Всего в тушении участвовали 9 пожарных на двух единицах техники. Травмирован владелец имущества. В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота автомобиля, обшивка кресел, вещи в гараже. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Выясняется причина пожара.