Омск-Информ
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·Общество

Уровень заболеваемости в Омской области ниже эпидпорога на 20 %.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская рассказала об уровне заболеваемости на территории региона. По словам специалиста, показатели сейчас средние.

– Я хочу уверенно сказать о том, что всплеска заболеваемости нет. В принципе, у нас случаи заболеваемости регистрируются, как и на предыдущей неделе, это около 12 000 человек. Мы также ниже эпидемического порога на 20 % уже четвертую неделю, – сказала представитель Роспотребнадзора в эфире ГТРК «Иртыш».

В ближайшую неделю в Омске и области ожидается морозная погода, что обычно является сдерживающим фактором для распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

·Общество

Уровень заболеваемости в Омской области ниже эпидпорога на 20 %.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская рассказала об уровне заболеваемости на территории региона. По словам специалиста, показатели сейчас средние.

– Я хочу уверенно сказать о том, что всплеска заболеваемости нет. В принципе, у нас случаи заболеваемости регистрируются, как и на предыдущей неделе, это около 12 000 человек. Мы также ниже эпидемического порога на 20 % уже четвертую неделю, – сказала представитель Роспотребнадзора в эфире ГТРК «Иртыш».

В ближайшую неделю в Омске и области ожидается морозная погода, что обычно является сдерживающим фактором для распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.