У ГК «Титан» появилось новое оборудование.
ГК «Титан» занимается последовательной модернизацией и обновлением лаборатории холдинга в рамках своего научно-исследовательского направления. В списке оборудования появился вибрационный аналитический прибор российского производства. Эта установка используется для разделения сыпучего катализатора дегидрирования изобутана на фракции.
– В условиях стремительных изменений на рынке и усиливающейся конкуренции, эффективная работа нашей лаборатории критически важна для реализации инвестиционных проектов компании, направленных на достижение технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности холдинга, – объяснил начальник научно-исследовательской лаборатории ГК «Титан» Евгений Мулькеев. – Уровень научных исследований постоянно растет, и мы должны следовать этой тенденции, расширяя свои возможности и автоматизируя многие процессы. Кроме того, обновление оборудования позволяет значительно улучшить экологические аспекты производства и более эффективно использовать ресурсы.
Катализатор дегидрирования изобутана на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») используют в цехе по производству изобутан-изобутиленовой фракции. Новая установка позволит повысить точность и скорость исследований. Также оборудование поможет проводить анализ работы реакторных блоков.