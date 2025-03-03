Победителями стали 45 инициативных проектов в районах области.

Областное правительство утвердило распределение средств между муниципалитетами на финансирование проектов – победителей конкурсного отбора инициативных проектов. Их предложили жители районов области для реализации в 2025 году. Всего конкурсная комиссия определила 45 победителей.

– Приступаем к реализации проектов. Ресурсы муниципалитетам предоставлены, сейчас необходимо оперативно провести все необходимые процедуры и своевременно определить подрядчиков, – отметил губернатор Виталий Хоценко. – Местные жители приняли самое активное участие в создании и выдвижении этих инициатив, теперь наша задача – качественно реализовать их идеи и пожелания.

Четвертая часть победивших проектов – это инициативы по обновлению и благоустройству памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, что особенно важно в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы.

Также будут благоустроены пляжи и места отдыха у воды, построены детские и спортивные площадки, отремонтированы дороги и тротуары, приведены в порядок общественные пространства, территории, прилегающие к домам культуры, школам, детским садам и другим учреждениям, реализованы проекты по созданию молодежных центров и пространств.