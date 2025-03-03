Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Приличные объемы жилищного строительства обеспечены вводом частных домов. Многоквартирные обычно сдаются позже.

За январь в Омской области было введено 113,84 тысячи кв. м жилья, сообщили в региональном Минстрое. Это составляет 12,6 % от планового годового значения – 900 тыс. «квадратов».

– По данным на 1 февраля, в многоквартирных домах построено 5,97 тысячи кв. м, индивидуальные жилые дома дали прирост в 107,87 тысячи кв. м, – отметили в Минстрое.

Низкие объемы жилья в многоквартирных домах вызваны особенностями строительного жилья: как правило, многоэтажки сдаются позже. Частные дома, напротив, стремятся завершить до Нового года, а документы о вводе в эксплуатацию массово оформляют после каникул.  

·Экономика/Бизнес

Приличные объемы жилищного строительства обеспечены вводом частных домов. Многоквартирные обычно сдаются позже.

За январь в Омской области было введено 113,84 тысячи кв. м жилья, сообщили в региональном Минстрое. Это составляет 12,6 % от планового годового значения – 900 тыс. «квадратов».

– По данным на 1 февраля, в многоквартирных домах построено 5,97 тысячи кв. м, индивидуальные жилые дома дали прирост в 107,87 тысячи кв. м, – отметили в Минстрое.

Низкие объемы жилья в многоквартирных домах вызваны особенностями строительного жилья: как правило, многоэтажки сдаются позже. Частные дома, напротив, стремятся завершить до Нового года, а документы о вводе в эксплуатацию массово оформляют после каникул.  