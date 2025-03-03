Омск-Информ
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·Образование

Учреждение нарушило порядок подачи уведомления о заключении трудового договора.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области провело внеплановую документарную проверку в детском саду № 77 на улице Магистральной в Советском округе. В ходе нее было выявлено нарушение.

– БДОУ г. Омск Детский сад № 77 нарушил установленный порядок подачи уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, – указано в документах, выдержку из которых приводит портал «СуперОмск».

По итогам проверки учреждение обязали принять меры по устранению причин нарушения. На сам детский сад и его заведующую составили административный материал по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»).  

Фото из архива.

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·Образование

Учреждение нарушило порядок подачи уведомления о заключении трудового договора.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области провело внеплановую документарную проверку в детском саду № 77 на улице Магистральной в Советском округе. В ходе нее было выявлено нарушение.

– БДОУ г. Омск Детский сад № 77 нарушил установленный порядок подачи уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, – указано в документах, выдержку из которых приводит портал «СуперОмск».

По итогам проверки учреждение обязали принять меры по устранению причин нарушения. На сам детский сад и его заведующую составили административный материал по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»).  

Фото из архива.

1142