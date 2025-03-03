Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Строительство ведется на улице Дианова.

В Омске сдали очередную новостройку. Девятиэтажный дом располагается на улице Дианова, что на Левобережье. Там сейчас строится новый микрорайон. Первый дом в нем был сдан год назад, весной 2024-го.

Госстройнадзор Омской области выдал ООО «Специализированный застройщик «Вита» положительное заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, сообщает портал «СуперОмск». Однако разрешение на ввод в эксплуатацию от департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии застройщик еще не получил.

·Экономика/Бизнес

Строительство ведется на улице Дианова.

В Омске сдали очередную новостройку. Девятиэтажный дом располагается на улице Дианова, что на Левобережье. Там сейчас строится новый микрорайон. Первый дом в нем был сдан год назад, весной 2024-го.

Госстройнадзор Омской области выдал ООО «Специализированный застройщик «Вита» положительное заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, сообщает портал «СуперОмск». Однако разрешение на ввод в эксплуатацию от департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии застройщик еще не получил.